Таксист с 3,08 промилле алкоголя задержан в Барановичах

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси с 3,08 промилле алкоголя задержан в Барановичах, сообщил БЕЛТА старший госавтоинспектор отдела ГАИ Барановичского ГОВД Евгений Малевич.

Инцидент произошел 25 февраля около 19.50 на ул.Тельмана. По предварительной информации, автомобиль такси Audi 100 под управлением 44-летнего местного жителя двигался со стороны центра города в направлении Восточного микрорайона. Перед пешеходным переходом в районе рынка "Кирмаш Полесский" таксист не затормозил и столкнулся с впереди идущим автомобилем Audi A4, остановившимся на запрещающий сигнал светофора.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что в момент ДТП водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 3,08 промилле. "Мужчина пояснил, что придя на работу, прошел медицинское освидетельствование и получил все необходимые документы для участия в дорожном движении. Потом он выпил 200 г водки и поехал работать", - рассказал госавтоинспектор.

На нарушителя составлено два административных протокола - по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ч.5. ст.18.22 (нарушение правил дорожного движения) КоАП. Ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на три года, а также штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5).

За минувшие выходные в Барановичах за различные нарушения были задержаны пять водителей такси.-0-