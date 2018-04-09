Таксист - виновник смертельного ДТП в Минске приговорен к 10 годам лишения свободы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси, который стал виновником смертельного ДТП в Минске, приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Дело рассматривалось судом Советского района столицы. 25-летний житель Минска признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. По решению суда, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок пять лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Смертельное ДТП произошло в августе 2017 года на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. Столкнулись рейсовый автобус и автомобиль такси. Погибли двое пассажиров легковушки - девушка и парень. Водитель такси был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. За рулем автобуса находился 51-летний мужчина, в салоне - один пассажир, они не пострадали.

Экспертиза установила, что в крови таксиста было 1,54 промилле алкоголя. Из обвинения следует, что он ехал со скоростью 116 км/ч при разрешенных 90 км/ч (до въезда в Минск) и более 95 км/ч при разрешенных 60 км/ч (после въезда в Минск).-0-