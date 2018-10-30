Таможенники пресекли незаконный ввоз 118 т пшеницы из России

30 октября, Минск /Корр БЕЛТА/. Сотрудники Могилевской таможни пресекли незаконный ввоз 118 т пшеницы из России, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В Мстиславском районе во время специальных мероприятий таможенники остановили три грузовика MAN и IVECO, перевозившие в Беларусь 118 т пшеницы без товаросопроводительных документов. Стоимость товара, по предварительной оценке, составляет около Br40 тыс. Не было у водителей и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность зерна для дальнейшей переработки и потребления.

Могилевской таможней начаты административные процессы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 50% от стоимости товара.-0-