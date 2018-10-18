Таможенники пресекли незаконный ввоз более 63 т зерна из России

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни пресекли ввоз из России более 63 т зерна без сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В Костюковичском районе во время специальных мероприятий таможенники остановили три грузовика DAF. В них находилось более 63 т пшеницы. Отправителем товара выступает крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное в Российской Федерации. Товарные накладные и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, отсутствовали.
Начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Транспортные средства с грузом задержаны, стоимость зерна устанавливается.-0-
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