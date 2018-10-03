Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в ЕАЭС более 40 т шпика

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебскими таможенниками пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС более 40 т свиного шпика без ветеринарного сертификата, подтверждающего его безопасность, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"При проведении специального мероприятия сотрудники Витебской таможни остановили два транспортных средства Volvo, которые следовали по территории Беларуси вблизи границы с Россией. В грузовых отсеках автопоездов находилось свыше 40 т замороженного свиного шпика. На товар водители-экспедиторы не представили сопроводительных документов. Учитывая, что подобного рода продукция является ограниченной к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, в обязательном порядке она должна сопровождаться ветеринарным сертификатом. Такого документа, соответственно, тоже в наличии не было. Как удалось установить, партия шпика перемещалась из Польши в Узбекистан", - рассказали в ГТК.

Оценочная стоимость незаконно перемещаемого груза - около Br43 тыс.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товара.-0-