13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела двух человек найдены в сгоревшей квартире в Марьиной Горке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Квартира загорелась ночью 12 сентября. "После тушения пожара были обнаружены тела двух человек, 63-летней хозяйки и ее 61-летнего сожителя. Следственно-оперативная группа с участием эксперта осмотрела место происшествия. Опрошены очевидцы, соседи, изъяты объекты для исследований. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено", - рассказала Татьяна Белоног.
По данным следствия, погибшие злоупотребляли спиртным, неоднократно привлекались к административной ответственности. На первоначальном этапе версию неосторожного обращения с огнем при курении следователи считают одной из основных, добавила официальный представитель УСК.
Доследственную проверку проводит Пуховичский районный отдел Следственного комитета. Причины возгорания помогут установить экспертизы, в том числе пожарно-техническая. Точную причину смерти погибших позволят определить судебно-медицинские исследования экспертов управления ГКСЭ по Минской области.-0-
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