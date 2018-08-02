Тело 17-летнего юноши достали из реки в Пинске

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске проводят проверку по факту смерти 17-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Тело юноши 2000 года рождения было обнаружено в реке Пина 1 августа около 13.00. При осмотре следователем признаков насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено. Как оказалось, утром этого же дня в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына обратилась мать парня. Со слов женщины, он ушел из дома 31 июля примерно в 17.00, и с этого времени о его местонахождении ей ничего не было известно.
Пинский МОСК по факту проводит проверку. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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