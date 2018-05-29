29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело девушки обнаружили у многоэтажки в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Погибшую обнаружили сегодня утром. "Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 17-летней девушки. Ее тело с признаками падения с высоты было обнаружено у дома на ул.Немига. Выясняются обстоятельства произошедшего", - проинформировала Марина Дранькова.-0-
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