29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело девушки обнаружили у многоэтажки в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Погибшую обнаружили сегодня утром. "Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 17-летней девушки. Ее тело с признаками падения с высоты было обнаружено у дома на ул.Немига. Выясняются обстоятельства произошедшего", - проинформировала Марина Дранькова.-0-