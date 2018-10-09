Тело младенца обнаружено на мусорной площадке в Гродно

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тело младенца обнаружено сегодня на мусорной площадке в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На улице Гая женщина выгуливала собаку. На мусорной площадке она заметила пакет с женскими вещами, на дне его было тело младенца.

"Сейчас проводятся необходимые мероприятия, исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Разыскивается и мать ребенка.-0-