Тело младенца обнаружено на мусорной площадке в Гродно

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тело младенца обнаружено сегодня на мусорной площадке в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
На улице Гая женщина выгуливала собаку. На мусорной площадке она заметила пакет с женскими вещами, на дне его было тело младенца.
"Сейчас проводятся необходимые мероприятия, исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе.
Разыскивается и мать ребенка.-0-
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