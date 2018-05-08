8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины обнаружили в Днепре в Рогачеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко.
Информация о том, что на поверхности воды обнаружено тело человека, поступила в Рогачевскую спасательную станцию вечером 6 мая. К месту происшествия выехал катер. Спасатели доставили тело на берег и передали сотрудникам милиции.
Погибшим оказался местный житель 1938 года рождения.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.-0-
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