8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины обнаружили в Днепре в Рогачеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко.

Информация о том, что на поверхности воды обнаружено тело человека, поступила в Рогачевскую спасательную станцию вечером 6 мая. К месту происшествия выехал катер. Спасатели доставили тело на берег и передали сотрудникам милиции.

Погибшим оказался местный житель 1938 года рождения.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.-0-