Тело с телефоном пропавшего в ноябре 2017-го строителя обнаружили в Свислочи

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело с телефоном пропавшего в ноябре 2017 года строителя достали водолазы из Свислочи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в реке Свислочь. "Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти мужчины. Его тело было обнаружено в реке Свислочь днем 17 марта напротив дома № 2 по ул. Коммунистической. Погибшего извлекли из реки водолазы ОСВОД. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа с участием специалистов-экспертов", - проинформировала Марина Дранькова.

При осмотре из куртки был изъят мобильный телефон - сим-карта в нем принадлежит 21-летнему уроженцу Гродно. "Мужчина работал строителем под Минском и являлся безвестно отсутствующим с ноября 2017 года. Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, назначены исследования для подтверждения личности погибшего и судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти", - сказала представитель УСК.-0-