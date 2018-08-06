Тело водолаза достали из реки Сож в Гомеле

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели на воде мужчины 1976 года рождения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия произошла вечером 4 августа на реке Сож в Гомеле. Вблизи городской спасательной станции из реки был извлечен водолаз без признаков жизни.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изучают документацию, регламентирующую деятельность работников спасательной станции.-0-
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