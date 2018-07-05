Тело женщины с признаками автотравмы обнаружили в Берестовицком районе

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 июля 2018, Чт
+18°C
Малооблачно EUR 2.3255
USD 1.9892
RUB 3.1438
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Президент
Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси
Президент
Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
Президент
"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!
Общество
В Беларуси есть резервы для снижения общей налоговой нагрузки - Наливайко
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
У Viber новый логотип
18:41 Технологии
Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения
18:24 Экономика
Ущерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлн - эксперты
18:19 Калейдоскоп
Компания Valve назвала самые популярные игры в Steam
18:00 Технологии
Звезда франшизы "Дивергент" сильно похудела для съемок фильма "Во власти стихии"
17:58 Калейдоскоп
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
17:53 Культура
Около 400 белорусов приобрели туры, которые "Натали Турс" впоследствии аннулировала
17:39 Общество
ЕС продлил санкции в отношении России на полгода
17:33 В мире
Пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали - глава британского МВД
17:32 В мире
Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии
17:23 Экономика
Предложения об увеличении экспорта белорусской продукции в КНР представят в Совмин до 1 ноября
17:21 Экономика
Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, находящихся сейчас на отдыхе - Минспорт
17:17 Общество
Лодки с более чем 130 туристами на борту перевернулись у побережья Таиланда
17:12 В мире
В Брестском районе мужчина умер от побоев
17:03 Происшествия
В Минске таксист пополнил баланс телефона с забытой пассажиром карты
17:00 Происшествия
Финал конкурса "Королева Весна-2018" пройдет в Минске 10 июля
16:55 Общество
Запрет на посещение лесов снят почти во всех районах Минской области
16:54 Регионы
На время проведения решающих матчей ЧМ по футболу в Минске откроют детскую fun-зону
16:54 Общество
Тело женщины с признаками автотравмы обнаружили в Берестовицком районе
16:51 Происшествия
Одиночество можно определить на генетическом уровне
16:37 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
День Независимости День Независимости
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Купалье в Александрии Купалье в Александрии
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Тело женщины с признаками автотравмы обнаружили в Берестовицком районе

Происшествия 05.07.2018 | 16:51
Фото УСК по Гродненской области
Фото УСК по Гродненской области

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело женщины с признаками автотравмы обнаружили в Берестовицком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Берестовицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК). "В городском поселке Большая Берестовица 4 июля около 11.00 во дворе своего дома была обнаружена 34-летняя женщина без признаков жизни. Следователи при непосредственном участии экспертов и сотрудников органов внутренних дел осмотрели место происшествия. Зафиксированы, изъяты следы и объекты, необходимые для последующего выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным выводам специалистов управления Госкомитета судебных экспертиз, на теле женщины имеются телесные повреждения, характерные для ДТП", - проинформировал Сергей Шершеневич.

Для выяснения произошедшего начато проведение ряда экспертиз. Допрашиваются родственники, соседи и знакомые погибшей для установления возможных очевидцев. Проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Граждане, располагающие информацией о случившемся, могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (01511) 2-10-02 или 102.-0-

Новости по теме
В Дрогичинском районе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
Следователи выясняют обстоятельства ДТП на МКАД, где тяжело пострадала девушка
﻿
Теги
Гродненская область, Следственный комитет, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3255 BYN 2.32 BYN 2.328 BYN
USD
1.9892 BYN 1.985 BYN 1.99 BYN
RUB
3.1438 BYN 3.14 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

Соревнования по служебному многоборью кинологов проходят в Минском районе
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Политика
Фото из архива Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа
Правительственная группа во главе с Матюшевским примет участие в саммите "16+1" в Софии
Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Берлине
Экономика
Сергей Наливайко В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства
Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения
Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии
Общество
Средства кубка по бегу "Большой бард-рыбалки" направят на возрождение Быховского замка
Около 400 белорусов приобрели туры, которые "Натали Турс" впоследствии аннулировала
Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, находящихся сейчас на отдыхе - Минспорт
Регионы
Олег Величко. Фото из архива Величко: Год малой родины дает региональным журналистам прекрасную возможность для творчества
Запрет на посещение лесов снят почти во всех районах Минской области
Гомельские и брянские лесоводы делятся опытом борьбы с короедом
Спорт
Анна Зубкова. Фото БФЛА Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе
Международная федерация тяжелой атлетики утвердила новые весовые категории
Лидия Морозова и Лесли Керхове не прошли во второй раунд Уимблдонского турнира
Технологии
Сергей Наливайко МНС планирует в ноябре запустить мобильное приложение для физлиц на IOS
У Viber новый логотип
Компания Valve назвала самые популярные игры в Steam
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
Легендарный японский баритон Никита Ямасита откроет празднование "Купалля" в Бешенковичах
В мире
Фото из архива Окончательные итоги президентских и парламентских выборов оглашены в Турции
ЕС продлил санкции в отношении России на полгода
Пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали - глава британского МВД
Калейдоскоп
Алан Тейлор Режиссер "Игры престолов" снимет приквел к сериалу "Клан Сопрано"
Ущерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлн - эксперты
Звезда франшизы "Дивергент" сильно похудела для съемок фильма "Во власти стихии"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия