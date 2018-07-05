5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело женщины с признаками автотравмы обнаружили в Берестовицком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Берестовицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК). "В городском поселке Большая Берестовица 4 июля около 11.00 во дворе своего дома была обнаружена 34-летняя женщина без признаков жизни. Следователи при непосредственном участии экспертов и сотрудников органов внутренних дел осмотрели место происшествия. Зафиксированы, изъяты следы и объекты, необходимые для последующего выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным выводам специалистов управления Госкомитета судебных экспертиз, на теле женщины имеются телесные повреждения, характерные для ДТП", - проинформировал Сергей Шершеневич.

Для выяснения произошедшего начато проведение ряда экспертиз. Допрашиваются родственники, соседи и знакомые погибшей для установления возможных очевидцев. Проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Граждане, располагающие информацией о случившемся, могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (01511) 2-10-02 или 102.-0-