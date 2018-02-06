Теплоснабжение временно отключено в центре Минска из-за повреждения трубопровода

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение временно отключено в центре Минска из-за аварии на теплосетях, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Повреждение распределительной тепловой сети обнаружено сегодня персоналом филиала "Минские тепловые сети", поврежден трубопровод диаметром 426 мм 1994 года постройки. В настоящее время ведется откачка воды из проходного канала между тепловыми камерами 1637 и 1637а.

"Для выяснения причин организованы работы по диагностике повреждения, задействована необходимая техника (машины, механизмы). Приносим извинения за временные неудобства", - отметили на предприятии.

Временно отключено теплоснабжение потребителей по следующим адресам: ул. Бобруйская, 19, 21, 23; ул. Ульяновская, 39, 41; ул. Кирова, 2, 3, 4; ул. Ленинградская, 1, 1а, 3, 5; пер. Михайловский, 4; ул. Свердлорва, 22, 24, 26, 32; ул. Ульяновская, 32; ул. Кирова, 1; ул. Ленинградская, 10. Также отключены административные здания по ул. Бобруйская, 4, 5а, 6, 7, 9, 11; ул. Свердлова, 24а, 28, 32а; ул. Кирова, 5, 8 к 1, 8 к 2, 8 к 3, 8 к 4; ул. Ленинградская, 4, 6, 14, 16, 18; пр. Независимости, 2, 4; пл. Привокзальная, 3, 5, 7; гимназия № 75, ул. Свердлова, 30; станция метро со встроенными помещениями, пр. Независимости, 6; подземный переход № 2, пл. Независимости; пригородные кассы.-0-