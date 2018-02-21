Товаровед в Славгороде нелегально перепродавал иномарки

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде Могилевской области товаровед райпо нелегально перепродавал иномарки, сообщили БЕЛТА в МВД.

Незаконную деятельность, связанную с куплей-продажей поддержанных автомобилей, пресекли оперативники БЭП. Перекупщиком оказался товаровед райпо, 33-летний местный житель. "Мужчина решил получать дополнительный доход, минуя закон. На популярных интернет-площадках страны он находил поддержанные иномарки стоимостью не ниже $5 тыс., покупал их и снова размещал объявление о продаже в интернете. Естественно, для потенциальных покупателей цена машины увеличивалась", - рассказал начальник отдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома Андрей Харкевич.

На каждой сделке перекупщик зарабатывал от $700 до $1,3 тыс., а за год его доход составил около $27 тыс.

Тем не менее, прибыльное дело оказалось экономической аферой, так как товаровед не был предпринимателем или руководителем субъекта хозяйствования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет и штраф.-0-