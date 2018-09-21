Трактор и мотоблок столкнулись в Столинском районе: двое пострадавших

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе два человека пострадали в ДТП с участием трактора и мотоблока, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла утром 20 сентября в деревне Теребежов. По предварительной информации, за рулем трактора был 31-летний местный житель. В переулке он столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоблоком Fermer, которым управлял 68-летний односельчанин тракториста.

В результате ДТП водитель мотоблока и его 47-летняя пассажирка получили травмы. Они госпитализированы в Столинскую райбольницу.

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