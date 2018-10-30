Трактор проехал по легковушке в Верхнедвинском районе

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе трактор проехал по легковушке, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 29 октября около 12.30. Водитель трактора МТЗ-1221В при движении на закруглении дороги наехал передним колесом на остановившийся автомобиль Citroen Xantia. В результате ДТП 43-летняя водитель легковушки получила телесные повреждения.
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