Тракторист из Островецкого района регулярно сливал солярку с комбайна

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тракторист одной из сельхозорганизаций Островецкого района слил с комбайна более 2 т дизтоплива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Факт хищения топлива был вскрыт оперативниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Островецкого РОВД. 49-летний тракторист одной из сельхозорганизаций регулярно сливал солярку с комбайна, на котором работал.

"Он похитил чуть более 2 т дизельного топлива на сумму Br2,3 тыс. Часть похищенного изъята", - отметили в пресс-службе УВД.

Милиция активно сопровождает уборочную кампанию. Для обеспечения качественного ее проведения, предотвращения преступных посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций и хищений урожая органы внутренних дел проводят комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий.-0-