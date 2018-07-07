Тракторист подшофе оставил в опасности пешехода после ДТП

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тракторист оставил в опасности пешехода после ДТП в Могилевском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

ДТП, в котором пострадал человек, произошло сегодня около 12.00 в деревне Старое Пашково. По предварительной информации, 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, управляя трактором с прицепом, двигался по проезжей части улицы Березовская. Не справившись с управлением, он наехал на пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован.

После ДТП тракторист с места происшествия скрылся, оставив пострадавшего на проезжей части.

На месте ДТП работают следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, фиксируется следовая обстановка. Планируется назначить автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.-0-