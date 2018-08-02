2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай сбил женщину в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.00 на улице Долгобродской. "Трамвай ехал со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Буденного и сбил 30-летнюю женщину. Она по нерегулируемому пешеходному переходу переходила проезжую часть. Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом бедра", - рассказали в ГАИ.-0-