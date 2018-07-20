20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех подозреваемых в краже аккумуляторов с сельхозтехники задержали в Червенском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Группа специализировалась на хищениях с мехдворов сельскохозяйственных предприятий. "Кражи аккумуляторов в Березинском и Червенском районах стали фиксироваться более трех месяцев назад. Обстоятельства совершенных преступлений и "почерк" злоумышленников позволяли сделать вывод, что к хищениям имеют отношения одни и те же люди", - отметил начальник управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома Александр Копишев.

Оперативно-разыскные мероприятия позволили задержать группу из трех человек после очередного хищения. "Утром 19 июля на 87-м км автодороги М4 сотрудники уголовного розыска УВД при силовой поддержке бойцов ОМОН и содействии ГАИ задержали автомашину "Ситроен Ксантия". Там находились 27-летний и 22-летний братья - ранее судимые жители Червенского района, а также 27-летний ранее судимый житель Пружанского района Брестской области, - рассказал Александр Копишев. - При осмотре авто были обнаружены четыре аккумулятора - два от комбайна и два от погрузчика. Батареи были похищены с сельскохозяйственной техники на территории мехдвора в д.Лешница Березинского района. Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания".

Сейчас у сотрудников уголовного розыска есть основания полагать, что группа имеет непосредственное отношение еще как минимум к пяти кражам на территории Минской области и трем - в Брестской и Гродненских областях. По имеющейся предварительной информации, злоумышленники действовали исключительно в ночное время. Ориентировались на мехдворы тех хозяйств, куда можно было без особых трудностей проникнуть и где охрана, по их мнению, работала не особенно бдительно. Как правило, за один раз "разукомплектовывались" несколько единиц техники. После аккумуляторы сдавались скупщикам. За каждый фигуранты получали порядка Br50.

Проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. По поводу совершенных краж в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Миноблисполкома