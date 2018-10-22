Трех сбытчиков психотропов задержали правоохранители при расследовании смерти жителя Волковыска

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, правоохранители установили трех сбытчиков психотропов. При задержании одного из них в магазине райцентра на стеллаже нашли два пакета с особо опасным психотропным веществом. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В мае в больнице Волковыска умер 29-летний местный житель. Во время проверки следователи установили, что причиной смерти мужчины стало заболевание, развившееся на фоне систематического употребления наркотиков и психотропов. "Для установления лиц, сбывавших ему при жизни запрещенные вещества, был проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В результате в одном из магазинов Волковыска установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, вызванном потреблением психотропных веществ. При осмотре магазина следователи обнаружили на стеллаже торгового зала два спрятанных бумажных пакета с порошкообразным веществом общим весом 0,04 г. Эксперты признали его особо опасным психотропом, а на свертках обнаружили генетический материал, принадлежащий подозреваемому", - рассказал Сергей Шершеневич.

Задержанного допросили. Он признался, что психотроп покупал в Минске, а при последующей проверке показаний указал следствию, где встречался со сбытчиками, платил за психотропы, а также места закладок.

"Совокупность всей полученной информации позволила следователям установить причастность к незаконному обороту психотропного вещества 32-летнего ранее судимого жителя Минска. Будучи потребителем психотропов, он при этом оказывал содействие знакомым в их приобретении. По поручению следователей его задержали оперативные сотрудники милиции. При досмотре у подозреваемого обнаружена смесь особо опасных психотропных веществ общим весом 0,16 г, которую он планировал сбыть двум своим знакомым", - добавил официальный представитель УСК по Гродненской области.

Продолжая работу по выявлению преступной схемы, следователи во время допросов установили сбытчика психотропов и 32-летнему минчанину. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель столицы. Психотропами на территории Минска он торговал длительное время. При этом также периодически употреблял их сам. После задержания этого сбытчика оперативники обнаружили во время личного досмотра около 0,18 г психотропного вещества, приготовленного для продажи.

Волковысский районный отдел Следственного комитета завершил расследование этих уголовных дел. Обвиняемому из Волковыска инкриминирован незаконный оборот особо опасных психотропных веществ без цели сбыта (ч.1 ст.328 УК), 32-летнему жителю Минска - незаконный оборот особо опасных психотропных веществ как без цели сбыта, так и с указанной целью (ч.1 и 3 ст.328 УК), а 34-летнему минчанину - незаконный оборот особо опасных психотропных веществ с целью сбыта (ч.3 ст.328 УК). Ко всем троим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на их имущество. Уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.

Правоохранители продолжают устанавливать лиц, сбывавших психотропы задержанным.-0-

Фото УСК по Гродненской области