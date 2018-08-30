Трех учащихся Наровлянского лицея лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокурора Наровлянского района суд лишил трех несовершеннолетних права самостоятельно распоряжаться стипендией и другими доходами. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокурорские работники в интересах молодых людей иногда вынуждены ставить вопрос об ограничении их в дееспособности из-за злоупотребления спиртными напитками, наркотиками и психотропами. Так, в прокуратуру района поступило обращение Наровлянского государственного профессионального лицея о том, что необходимо принять меры к лишению троих несовершеннолетних прав самостоятельно распоряжаться стипендией и иными доходами. Подростки учились на дневном отделении, у них был статус оставшихся без попечения родителей, они находились на полном гособеспечении. Получали стипендию и другие выплаты, которые тратили на спиртные напитки.

Учащиеся на занятиях создавали конфликтные ситуации, плохо учились, состояли на учете у врача-нарколога. Привлекались к административной ответственности за употребление спиртного в общественном месте. Педагоги лицея и сотрудники территориальной инспекции по делам несовершеннолетних неоднократно проводили с ними профилактические беседы, но усилия остались безрезультатными.

По итогам проверки прокурор Наровлянского района подал в суд соответствующие заявления. Одно из заявлений рассмотрели в выездном судебном заседании в актовом зале лицея в присутствии других учащихся.

Суд объективно оценил представленные материалы. В результате трое несовершеннолетних признаны ограниченно дееспособными, лишены права самостоятельно распоряжаться стипендией и иными доходами. Над подростками установлено попечительство. Обязанность по расходованию средств на их содержание возложена на директора Наровлянского государственного профессионального лицея. Решения суда вступили в силу.-0-