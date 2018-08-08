Трехлетний мальчик в Минском районе попал под машину

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехлетний мальчик попал под колеса легковушки под Минском. Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня около 10.00 в д.Тарасово. "На ул.Фрунзенской водитель за рулем БМВ совершил наезд на мальчика 2015 года рождения - он выбежал из дворовой территории на проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение", - сказала Екатерина Сильченко.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых, что дети должны находиться под постоянным присмотром. Родителям необходимо объяснять им, что при выходе из-за любого препятствия, в том числе из-за припаркованной машины, нужно выглянуть и убедиться, что поблизости нет движущегося автомобиля. "Также дети должны знать, что на зебре нельзя перебегать дорогу. Надо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам и убедиться, что автомобили пропускают пешеходов. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок и особенно во дворах", - отметила Екатерина Сильченко.-0-