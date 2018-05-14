Трехлетний мальчик в Жлобине выбежал на переход и попал под автомобиль

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине трехлетний мальчик внезапно выбежал на пешеходный переход и попал под колеса "Москвича-412", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 11 мая. Ребенок шел с матерью по тротуару по улице Первомайской. В какой-то момент мальчик внезапно вырвался и побежал в направлении регулируемого пешеходного перехода, пересек улицу Барташова на зеленый сигнал светофора, свернул налево и выбежал на красный сигнал на пешеходный переход по улице Первомайской. В этот момент ребенка сбил "Москвич-412", за рулем которого находился 65-летний водитель. Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик c телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Жлобинской центральной райбольницы.-0-