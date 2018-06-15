Трехлетний ребенок в Бресте травмировался на надувной горке

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при катании на надувной горке получил травму трехлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 13 июня примерно в 19.45. Трехлетний мальчик играл на надувном детском аттракционе и во время спуска по горке упал и получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в детскую больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Брестский межрайонный отдел СК по этому факту проводит проверку.-0-