Трехлетний ребенок в Бресте травмировался на надувной горке

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при катании на надувной горке получил травму трехлетний ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел 13 июня примерно в 19.45. Трехлетний мальчик играл на надувном детском аттракционе и во время спуска по горке упал и получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в детскую больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.
Брестский межрайонный отдел СК по этому факту проводит проверку.-0-
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