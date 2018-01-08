8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Трехлетняя девочка пострадала при ДТП в Пружанском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 7 января около 17.30. По предварительной информации, 66-летний житель г.п.Шерешево за рулем автомобиля "Ровер" двигался по автодороге Р98 Песчатка-Свислочь. На 81-м км водитель не выбрал необходимый боковой интервал до движущегося во встречном направлении "Ауди" под управлением 28-летнего брестчанина. В результате столкновения "Ауди" занесло, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадала трехлетняя девочка-пассажир, которая перевозилась в детском автокресле. Ребенок с травмами госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

Установлено, что водитель "Ровер" находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка по факту ДТП продолжается.-0-