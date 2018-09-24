Трехлетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Речицком районе

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехлетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 22 сентября примерно в 17.45. Предварительно установлено, что 19-летний водитель "Ровера" на автодороге Речица-Лоев столкнулся с попутно двигавшимся "Фордом", который съехал в кювет и несколько раз перевернулся.
В результате ДТП пассажиры "Форда" - 55-летняя женщина и ее трехлетняя племянница - с травмами были доставлены в больницу. Ребенок в момент аварии находился в детском удерживающем устройстве.-0-
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