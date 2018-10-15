Третьеклассница пострадала в ДТП под Логойском

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетняя пассажирка получила травмы при столкновении двух легковушек в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 14 октября около 13.10 на 20-м км автодороги Логойск - Зембин. "Минчанка на Kia Rio направлялась в сторону Логойска. При обгоне она столкнулась с Ford Mondeo под управлением 38-летнего мужчины. Он ехал в попутном направлении и поворачивал налево, - рассказали в ГАИ. - В результате ДТП пострадали две пассажирки Ford. 59-летнюю женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а 8-летнюю школьницу - с закрытым переломом голени".

В Госавтоинспекции отметили, что девочка не была пристегнута ремнем безопасности.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома