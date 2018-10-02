Три авто столкнулись на пр.Независимости в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр.Независимости в Минске столкнулись три автомобиля, на месте работает следственно-оперативная группа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария с участием Kia Rio, Mazda 6 и Volkswagen Caddy произошла в районе станции метро "Борисовский тракт" около 10.30. "По предварительной информации, столкнулись Kia и Mazda, Volkswagen зацепили третьим. Пока говорить о виновности кого-либо из водителей рано, на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия, - рассказали в ГАИ. - Все трое водителей с различными травмами госпитализированы. Кроме водителей в машинах никого не было".
Изначально в районе аварии перемещение автомобилей было затруднено, сейчас оно нормализуется. Сотрудники ГАИ организовали движение - на выезд из Минска задействованы две полосы проспекта, а на въезд - одна. Значительная часть авто регулировщиком направляется на МКАД.-0-
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