3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белоруса пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком в Краснодарском крае, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
"По предварительной информации, трое граждан Беларуси обратились за медицинской помощью. Ситуация уточняется посольством Беларуси в России", - сказал Анатолий Глаз.
Как сообщили в пресс-центре БЖД, среди пострадавших белорусов один взрослый и двое детей. Медицинская помощь была оказана на месте, без госпитализации, состояние пострадавших удовлетворительное. Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала.
Всего за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы обратилось 15 пассажиров поезда.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Тимашевской районной больницы, в результате происшествия госпитализированы четыре человека, один находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе Тимашевского района уточнили, что госпитализированные являются гражданами России.
Инцидент произошел 3 ноября в 4.10 на регулируемом без дежурного работника железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги, участок Ростов - Краснодар. При исправно работающей сигнализации произошло столкновение пассажирского поезда №302/301 сообщением Минск-Адлер (формирования БЖД) с грузовым автомобилем КАМАЗ, груженным песком. С рельсов сошли три колесные пары электровоза. Пассажирские вагоны не повреждены. На момент столкновения в поезде находились 704 пассажира и 29 работников поездной бригады.
Состав поезда был выведен с перегона на станции Тимошевская вспомогательным локомотивом. С этой станции поезд был отправлен по маршруту в 07.35. Опоздание составило 3 часа 32 минуты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4207 BYN
|2.418 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1171 BYN
|2.117 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2272 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN