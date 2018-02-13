Три человека погибли на пожаре в строящемся доме в Минском районе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли на пожаре в ночь с 10 на 11 февраля в строящемся доме в деревне Прудищи Минского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Следователями совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия и обстановки, изъяты объекты и пожарный мусор. Тела трех мужчин с обширными термическими повреждениями были извлечены из помещения кухни на первом этаже, имеющем отопительную печь. Установлено, что один из погибших - племянник хозяина строящегося дома, 41-летний житель Минска. Его закрытый автомобиль был припаркован на участке", - рассказала Татьяна Белоног.

Предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы свидетельствует о том, что причиной смерти всех трех погибших стало отравление угарным газом. "Сведений о криминальном характере смерти в ходе первоначальных следственных действий не выявлено", - отметила представитель УСК.

Сейчас устанавливаются личности двух погибших, причины пожара и другие обстоятельства произошедшего. Следствием назначены генетические, судебно-медицинские, а также пожарно-техническая экспертизы. Их производство поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Собственник строящегося дома проживает за пределами страны.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(017) 302-51-81, 8(017) 302-53-46, 8(017) 302-51-89 либо обратиться в Минский РОСК по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4.-0-

Фото УСК по Минской области