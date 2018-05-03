Три человека пострадали в столкновении легковушек в Гродно

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в столкновении двух легковушек в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 15 часов на перекрестке улиц Щорса и Магистральной в областном центре. Водитель БМВ при повороте налево не уступила дорогу встречной легковушке, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.

Столкновения избежать не удалось. Машины серьезно повреждены. Водитель и два пассажира "Мицубиси" получили травмы различной степени тяжести. Водитель БМВ не пострадал.

В ГАИ региона отметили, что по факту ДТП проводится проверка.-0-