Три года колонии получил житель Вороново за то, что избил и привязал к дереву мужчину

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Избивший и привязавший к дереву жителя Вороновского района мужчина приговорен к 3 годам колонии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Жителю Вороново было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы (ч.1 ст. 183 УК). Как сообщалось, он 16 июня вывез в лес, насильно удерживая в салоне автомобиля, 39-летнего жителя Вороновского района. Там похититель раздел мужчину, привязал его к дереву и, нанеся несколько ударов кулаком в живот, ушел, оставив одного.

Спустя три часа потерпевший сумел освободиться и обратиться за помощью. Как оказалось, обвиняемый подозревал мужчину в краже имущества. При этом с заявлением в правоохранительные органы обращаться не стал.

Судом Вороновского района мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в доход государства в размере 150 базовых величин (1 БВ сейчас Br24,5).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-