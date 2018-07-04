4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три машины сгорели ночью в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В ночь с 2 на 3 июля столичные спасатели получили несколько сообщений о горящих автомобилях в Московском районе. "Первый звонок поступило в 01.56 - по ул.Слободской на территории СТО горел "Опель Астра". Менее чем через час спасатели выехали на тушение легкового автомобиля "Опель Аскона" возле ул.Есенина, 123. А в 04.09 уже возле дома №97 по ул.Есенина горел "Протон Персона", - рассказали в управлении. - Во всех трех случаях возгорания начинались в салоне, в результате которых автомобили получили идентичные повреждения".

Наиболее вероятная причина произошедшего поджог.-0-