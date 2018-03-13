13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подворья подтопило из-за размытой дамбы в Столбцовском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

"В результате размыва дамбы в Столбцовском районе возле шлюза пруда Лесной произошло подтопление около 1 га земель и территории трех частных подворий. Ширина размыва около 15 м, глубина - 1 м. Вода в дома не поступает", - уточнила Анастасия Швайбович.

На месте работают три самосвала и погрузчик, размыв засыпается гравием и камнем.

МЧС напоминает о правилах подготовки к возможному паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению она может пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет.

В случае угрозы жизни или здоровью нужно обратиться за помощью в службу спасения по тел 101, 112.-0-

Фото Минского областного управления МЧС