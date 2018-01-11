Три продавца гашиша и экстази задержаны в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтролерами УВД Миноблисполкома и бойцами СОБРа выявлена сеть распространения гашиша и психотропного вещества MDMA в Минске, задержаны трое реализаторов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
В течение суток оперативники задержали троих участников криминальной группы. По предварительной информации установлено, что наркотики распространялись через интернет и с помощью закладок.
Двое 19-летних минчан были задержаны сегодня ночью в столичном парке. "В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции установили, что один из задержанных - так называемый оператор группы, который вел переписки в интернете. При себе у реализатора было обнаружено и изъято психотропное вещество MDMA в количестве 10 таблеток, а по месту жительства около 10 г марихуаны, - рассказали в УВД. - Далее в поле зрения оперативников попал еще один продавец. У него дома было обнаружено и изъято около 1 кг гашиша и 150 г марихуаны. Наркотик уже был расфасован на дозы и готов к продаже".
Сейчас оперативники устанавливают иные факты противоправной деятельности криминальной группы. Сеть распространения психотропов располагалась в Минске.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1, 3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), проводится расследование.-0-
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