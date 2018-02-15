Три пропавшие минские школьницы нашлись в торговом центре

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД столицы в ходе оперативно-разыскных мероприятий в торговом центре "МОМО" были найдены пропавшие накануне школьницы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Две учащиеся школы №38 Фрунзенского района Минска, а также учащаяся школы №85 Заводского района пропали 14 февраля. По словам подростков, ночевали они у общей знакомой в Заводском районе, а на следующий день отправились в торговый центр, где и были обнаружены сотрудниками милиции.

Девочки доставлены во Фрунзенское РУВД столицы, за ними уже приехали родители.-0-