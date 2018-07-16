16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три случая падения деревьев из-за непогоды зафиксированы в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Деревья из-за непогоды упали на улицах Хмелевского, Максима Богдановича и Уручской. "Спасатели выехали на распиловку упавших стволов. Управление МЧС по Минску продолжает мониторинг ситуации", - проинформировала Ольга Мельченко.

Также спасатели выезжали для буксировки авто из зоны подтопления на улице Кижеватова. В машине были мама и двое маленьких детей.-0-