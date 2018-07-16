16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три случая падения деревьев из-за непогоды зафиксированы в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Деревья из-за непогоды упали на улицах Хмелевского, Максима Богдановича и Уручской. "Спасатели выехали на распиловку упавших стволов. Управление МЧС по Минску продолжает мониторинг ситуации", - проинформировала Ольга Мельченко.
Также спасатели выезжали для буксировки авто из зоны подтопления на улице Кижеватова. В машине были мама и двое маленьких детей.-0-
#Минск ул. Кижеватова. @112by @112MINSK помогаем в буксировке авто из зоны подтопления. pic.twitter.com/XIw0ZYmzvi— МЧС Минска (@112MINSK) 16 июля 2018 г.
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