Три уголовных дела, 14 должностных лиц и 22 браконьера - Вакульчик о правонарушениях в Госинспекции

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал о масштабах выявленных правонарушений в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщает БЕЛТА.

"Главой государства осенью прошлого года в связи с тем, что некоторые вопросы, связанные с браконьерством, действиями должностных лиц инспекции, вызывали озабоченность, поручил разобраться и изучить, как на самом деле обстоит ситуация, какие есть проблемы. Эта задача была выполнена. Был задокументирован ряд негативных проявлений, фактов браконьерства, роль и место должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира, в том числе руководителей областных инспекций, районных инспекций, рядовых инспекторов. Безусловно, и самих браконьеров. Исходя из осведомленности в этой информации, глава государства обозначил эти проблемы в Послании", - рассказал председатель КГБ.

"На сегодняшний день возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира и 22 браконьера. Понятно, что эти цифры не окончательные, они, скорее всего, будут изменяться по мере следствия, - заявил Валерий Вакульчик. - Будут даны правовые оценки и всем остальным фигурантам, приняты жесткие меры по наведению порядка в этой сфере".

По его словам, ряд должностных лиц задержаны, дают показания. "Они признаются, рассказывают, как действовали эти схемы. В том числе то, что обозначал глава государства, что развозили по адресам добытые браконьерским путем объекты животного и растительного мира", - добавил председатель КГБ.

Как сообщалось, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-