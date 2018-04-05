Три жителя Лунинца попались на краже старинных надгробий

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце правоохранители проводят проверку по фактам кражи старинных надгробий, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения уголовного розыска Лунинецкого РОВД Евгений Чижик.

Инцидент произошел днем 1 апреля на закрытом кладбище, расположенном по ул. Советской в райцентре. В это время несколько местных жителей убирали могилы родственников. Они обратили внимание на трех мужчин, которые пытались извлечь из земли металлическую надгробную плиту с могилы, датированной 1884 годом. О подозрительных личностях граждане сообщили в милицию. Прибывшие на место сотрудники ОВД задержали злоумышленников. Ими оказались неработающие жители Лунинца.

При проверке был установлен еще один факт преступной деятельности охотников за надгробиями. "На одном из заготовительных пунктов металлолома был обнаружен чугунный обелиск с могилы умершего в 1899 году, который злоумышленники сдали ранее. Обелиск изъят. В районное ЖКХ отправлено ходатайство об установлении старинных надгробий на свои места", - отметил начальник отделения угро.

В действиях подозреваемых усматривается состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (кража) Уголовного кодекса. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности.-0-