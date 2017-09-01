Трое детей госпитализированы из-за пожара в общежитии в Бресте

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте из-за пожара в общежитии госпитализировали троих детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило сегодня в 14.31 по системе передачи извещений "Молния". Пожар произошел в комнате на 5-м этаже общежития по ул. Папанина. Прибывшие по месту вызова подразделения МЧС с 4-5-го этажей вывели из здания 27 жильцов, в том числе шестерых детей. Троим несовершеннолетним понадобилась медицинская помощь. Их госпитализировали в областную детскую больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В результате пожара уничтожено имущество в комнате. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.-0-