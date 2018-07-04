4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое гаражных воров в Минске за полгода совершили более 20 краж, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Фрунзенский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищениях имущества тремя мужчинами. Они с августа 2017-го по февраль этого года совершали кражи автомобилей, мотоциклов, спортивного инвентаря, строительного инструмента и иных ценных вещей из гаражных кооперативов в Минске. Объектом преступного посягательства становилось содержимое помещений, запертых на несложные навесные замки - их взламывали ломом. Затем похищенный транспорт разбирали на запчасти, что-то из них сдавали как металлолом на переработку, а часть запчастей и имущество сбывали в ремонтные мастерские.

Противоправные действия были пресечены милицией. "Во время следствия установлена причастность обвиняемых к 22 кражам. Часть похищенного обнаружена и возвращена потерпевшим, включая мотоцикл Suzuki, автомобиль SsangYong со спиленными вин-номерами, а также комплекты горных лыж, шины и иные ценности", - отметила Марина Дранькова.

Один из обвиняемых - 24-летний мужчина - неоднократно судим за управление авто в нетрезвом состоянии, 22-летний соучастник также привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. "Оба они нигде официально трудоустроены не были, однако ранее вместе работали на автомойке и занимались ремонтом машин. 32-летний фигурант был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. По данным следствия, он присоединился к преступной группе в январе текущего года и принял участие в совершении двух краж, - рассказала Марина Дранькова. - Согласно показаниям, мужчинам хотелось легких денег. Они осознавали, что за хищения предусмотрена уголовная ответственность, но надеялись ее избежать".

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.205 УК (кража в особо крупном размере, группой лиц, повторно), ч.2 ст.381 УК (уничтожение идентификационного номера транспортного средства в целях сбыта транспортного средства и сбыт шасси транспортного средства с такими подделками, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору). Мужчины заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-