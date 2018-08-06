Трое гомельчан через лжеструктуру продавали щебень

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое гомельчан создали лжеструктуру для продажи щебня за наличный расчет, сообщили БЕЛТА в КГК.
Коммерческая организация в 2017 году была зарегистрирована на человека, ведущего асоциальный образ жизни, которому мошенники заплатили $100. "Коммерсанты" использовали наименование ООО, реквизиты и бланки строгой отчетности для заключения договора с филиалами гомельских автобусных парков №1 и №6 на оказание услуг по перевозке. Они загрузили более 600 т щебня на заводе "Глушковичи" и в Гомеле реализовали на 20-40% дешевле реальной стоимости.
По материалам областного УДФР КГК возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК (лжепредпринимательство). "Установлены и другие факты мошенничества. Ведется следствие", - отметили в КГК.-0-
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