Трое минчан обвиняются в контрабанде дизтоплива

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению трех минчан в контрабанде дизельного топлива, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, трое жителей Минска 1967, 1962 и 1974 годов рождения, являясь учредителями и руководителями частных фирм, в период с 2014 по 2016 год незаконно, под видом компонента моющего средства, переместили через границу Евразийского экономического союза свыше 400 т дизельного топлива на сумму более Br450 тыс. Они намеревались перевезти еще более 500 т топлива, однако их планам помешали сотрудники правоохранительных органов.
Как выяснилось, минчане заключали договоры поставки дизтоплива с иностранными компаниями. Но, чтобы уклониться от таможенных платежей, смешивали его с другими компонентами, выдавая его за товар, перемещение которого через границу ЕАЭС не требует уплаты пошлин. При этом предприятия фигурантов не имели лицензий на импорт и экспорт дизельного топлива.
Действия двух обвиняемых 1968 и 1974 годов рождения следствием квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.228 (контрабанда), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность), их третьего партнера - по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.228 (контрабанда) УК. К мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования допрошены обвиняемые, более 50 свидетелей, проведены 17 различных экспертиз, изучено более 10 тыс. документов, направлялись международные поручения в Россию, Литву, Эстонию, Сербию и Польшу, ответы на которые получены следствием.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4618 BYN
|2.455 BYN
|2.462 BYN
|USD
|1.9901 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.456 BYN
|3.445 BYN
|3.455 BYN