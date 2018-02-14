Трое минчан обвиняются в контрабанде дизтоплива

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению трех минчан в контрабанде дизельного топлива, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, трое жителей Минска 1967, 1962 и 1974 годов рождения, являясь учредителями и руководителями частных фирм, в период с 2014 по 2016 год незаконно, под видом компонента моющего средства, переместили через границу Евразийского экономического союза свыше 400 т дизельного топлива на сумму более Br450 тыс. Они намеревались перевезти еще более 500 т топлива, однако их планам помешали сотрудники правоохранительных органов.

Как выяснилось, минчане заключали договоры поставки дизтоплива с иностранными компаниями. Но, чтобы уклониться от таможенных платежей, смешивали его с другими компонентами, выдавая его за товар, перемещение которого через границу ЕАЭС не требует уплаты пошлин. При этом предприятия фигурантов не имели лицензий на импорт и экспорт дизельного топлива.

Действия двух обвиняемых 1968 и 1974 годов рождения следствием квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.228 (контрабанда), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность), их третьего партнера - по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.228 (контрабанда) УК. К мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования допрошены обвиняемые, более 50 свидетелей, проведены 17 различных экспертиз, изучено более 10 тыс. документов, направлялись международные поручения в Россию, Литву, Эстонию, Сербию и Польшу, ответы на которые получены следствием.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-