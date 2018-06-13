13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан около двух лет похищали деньги с карт иностранцев, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Оперативники управления "К" МВД и сотрудники Следственного комитета Беларуси выявили подозреваемых в хищении денег с банковских счетов иностранных граждан. Персональные данные злоумышленники приобретали на специализированных сайтах и использовали при обналичивании денег через интернет-торговлю. Трое минчан вели преступную деятельность с 2012 по 2014 год. За это время они похитили деньги со счетов нескольких десятков людей, причинив ущерб на общую сумму более $20 тыс.

Чтобы обезопасить себя при обналичивании похищенного и запутать следы, кардеры придумали достаточно сложную схему. "Они понимали, что при прямом переводе чужих финансовых средств на электронный кошелек или банковский счет их могут быстро вычислить правоохранители. Поэтому сначала злоумышленники отоваривались на интернет-площадках США, приобретая за ворованные деньги дорогостоящие ноутбуки, часы, мобильные телефоны и квадрокоптеры. Гаджеты через цепочку подставных лиц, так называемых дропов, отправлялись посылкой в приграничные с Беларусью страны. Уже, к примеру, в Украину или Литву забирать товар ехал другой человек. При этом посылку он мог получать по документам на других лиц - знакомых либо ведущих асоциальный образ жизни", - рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин.

Добытые таким образом вещи сбывались в Минске через объявления в интернете по ценам на порядок ниже рыночных. В отношении подозреваемых Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

Двоих мужчин удалось задержать сразу, они арестованы. Третий фигурант - минчанин Дмитрий Курдюков 1984 года рождения - объявлен в розыск. Оперативники и следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств аферы, потерпевших и точной суммы ущерба.

В розыске

Правоохранители просят людей, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемого и его противоправной деятельности, сообщить об этом в милицию. Конфиденциальность гарантируется.-0-

Фото МВД РБ