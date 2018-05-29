Трое мужчин в Браславском районе незаконно выловили рыбы почти на Br21 тыс.

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин в Браславском районе незаконно выловили рыбы более чем на Br20,9 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трое жителей Браславского района ловили рыбу сетями в ночь на 26 мая в озере Дривяты у д.Дукели. "Улов составил больше 70 особей различных видов на общую сумму более чем на Br20,9 тыс. В результате рейда, который проводили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, рыбаки были задержаны на берегу озера, - рассказала Светлана Сахарова. - Следователи осмотрели место, изъяли лодку и запрещенное орудие лова - ставные сети. Решается вопрос о применении к двум мужчинам домашнего ареста. Третий подозреваемый находится под обязательством о явке".

Также в Лиозненском районе за незаконную ловлю был задержан 34-летний житель д.Добромысли. "Он в ночь на 24 мая на местном водохранилище сетями выловил больше 60 особей. Общая сумма причиненного окружающей среде вреда - свыше Br17 тыс. Мужчину с уловом и сетями задержали сотрудники Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, когда он ехал от водохранилища на велосипеде. Подозреваемый допрошен следователями. К нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - проинформировала Светлана Сахарова.

По данным фактам следователями Браславского и Лиозненского районных отделов Следственного комитета в отношении задержанных мужчин возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Следователи устанавливают обстоятельства незаконной рыбалки. Расследование продолжается.-0-