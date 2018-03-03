3 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Трое парней совершали кражи в Витебском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Фигурантами дела являются 22-летний, 18-летний и 16-летний жители Витебска. В ночь на 1 сентября 2017 года на автомобиле IVECO, принадлежащем отцу одного из обвиняемых, они направились на дачные участки Витебского района, где с дворовых территорий похитили различное имущество. Сбыть похищенное не успели: автомобиль, на котором они передвигались, был задержан сотрудниками органов внутренних дел при въезде в Витебск.
Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Несовершеннолетний обвиняется по еще одному эпизоду кражи - в сентябре 2017 года в кафетерии магазина он украл пакет с продуктами питания.
"В ходе предварительного следствия были проведены проверки показаний на месте с участием обвиняемых, где каждый из них подробно рассказал о совершенных преступлениях. Похищенное имущество потерпевшие узнали при проведении опознаний по уголовному делу", - прокомментировала Светлана Сахарова.-0-
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