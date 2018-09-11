Трое подростков обокрали торговый павильон в Барановичах

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах трое подростков обокрали торговый павильон, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть ГОВД обратился директор одного из ОАО города. Мужчина сообщил правоохранителям, что с 9 по 10 сентября в торговый павильон на ул. Тельмана проникли злоумышленники. Они похитили продукты питания, спиртные напитки и сигареты более чем на Br480.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий воры были задержаны. Ими оказались жители Барановичей 2001 и 2002 годов рождения, а также их приятель из деревни Новая Мышь 2003 года рождения. Похищенное частично изъято.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-