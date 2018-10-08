Трое пострадавших в ДТП под Санкт-Петербургом обошлись без госпитализации

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Троим пострадавшим сегодня в дорожно-транспортном происшествии под Санкт-Петербургом госпитализация не потребовалась, они отпущены медиками домой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В Кингисеппской межрайонной больнице находятся четверо пострадавших в ДТП граждан Беларуси, один - в тяжелом состоянии. Трое участников ДТП были осмотрены медицинскими работниками и отпущены без госпитализации", - отметили в пресс-службе.

"Посольство находится в контакте с властями Ленинградской области в связи с ДТП в Кингисеппском районе", - добавили в диппредставительстве.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня микроавтобус Mercedes Sprinter с рабочими попал в ДТП районе деревни Косколово Кингисеппского района Ленинградской области. В результате аварии автомобиль перевернулся. В транспортном средстве находились девять человек - мужчины от 20 до 45 лет. Все - граждане Беларуси. По уточненной информации Минздрава Беларуси, один из них погиб на месте, второй скончался в больнице.-0-